Grand Loto Solidaire Salle des fêtes La Chapelle-Longueville

La Chapelle-Longueville

Grand Loto Solidaire

Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez tenter votre chance et passer un après-midi animé au profit des colocataires en situation de handicap de la Villa Capucine. Une grande tombola sera également organisée pour soutenir ce beau projet local. .

Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie

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English : Grand Loto Solidaire

L’événement Grand Loto Solidaire La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération