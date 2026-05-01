Grand Loto Solidaire Salle des fêtes La Chapelle-Longueville
Grand Loto Solidaire Salle des fêtes La Chapelle-Longueville dimanche 31 mai 2026.
La Chapelle-Longueville
Grand Loto Solidaire
Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez tenter votre chance et passer un après-midi animé au profit des colocataires en situation de handicap de la Villa Capucine. Une grande tombola sera également organisée pour soutenir ce beau projet local. .
Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie
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English : Grand Loto Solidaire
L’événement Grand Loto Solidaire La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération