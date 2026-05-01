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Grand Loto Solidaire Salle des fêtes La Chapelle-Longueville

Grand Loto Solidaire Salle des fêtes La Chapelle-Longueville dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : La Chapelle-Réanville

Ville : 27950 La Chapelle-Longueville

Département : Eure

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Chapelle-Longueville

Grand Loto Solidaire

Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez tenter votre chance et passer un après-midi animé au profit des colocataires en situation de handicap de la Villa Capucine. Une grande tombola sera également organisée pour soutenir ce beau projet local.   .

Salle des fêtes La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie  

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English : Grand Loto Solidaire

L’événement Grand Loto Solidaire La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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