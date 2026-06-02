Le Bosc-Renoult

Foire à Tout

Terrain communal derrière la salle polyvalente Le Bosc-Renoult Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Foire à tout en extérieur organisée par le comité des fêtes.

Arrivée des exposants à 7h00. Un café et un croissant offert à l’exposant.

> Réservation obligatoire jusqu’au dimanche 30 août.

> Ouvert à tous sauf aux professionnels.

Sur place buvette, restauration, terrain de pétanque, table de tennis de table, chamboule tout, jeux en bois. .

Terrain communal derrière la salle polyvalente Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com

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English : Foire à Tout

L’événement Foire à Tout Le Bosc-Renoult a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault