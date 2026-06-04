Le Bosc-Renoult

Inauguration du char de la Foire de la pomme

Rendez-vous devant l’église Le Bosc-Renoult Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le comité des fêtes a le plaisir de vous convier à l’inauguration de son char sur le thème de la fête foraine en avant-première avant son défilé l’après-midi lors de la foire de la pomme de Vimoutiers. Pour animer cet évènement, une fanfare viendra jouer quelques morceaux. Un verre de l’amitié vous sera offert. .

Rendez-vous devant l’église Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie mlanieleloup@orange.fr

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English : Inauguration du char de la Foire de la pomme

L’événement Inauguration du char de la Foire de la pomme Le Bosc-Renoult a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault