Inauguration du char de la Foire de la pomme Le Bosc-Renoult
Inauguration du char de la Foire de la pomme Le Bosc-Renoult dimanche 18 octobre 2026.
Le Bosc-Renoult
Inauguration du char de la Foire de la pomme
Rendez-vous devant l’église Le Bosc-Renoult Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Le comité des fêtes a le plaisir de vous convier à l’inauguration de son char sur le thème de la fête foraine en avant-première avant son défilé l’après-midi lors de la foire de la pomme de Vimoutiers. Pour animer cet évènement, une fanfare viendra jouer quelques morceaux. Un verre de l’amitié vous sera offert. .
Rendez-vous devant l’église Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie mlanieleloup@orange.fr
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English : Inauguration du char de la Foire de la pomme
L’événement Inauguration du char de la Foire de la pomme Le Bosc-Renoult a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault