Foire à tout Manneville-ès-Plains
Foire à tout Manneville-ès-Plains dimanche 16 août 2026.
Manneville-ès-Plains
Foire à tout
Centre village Manneville-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Foire à tout organisée dès 8h dans le centre du village.
Buvette et restauration sur place.
Ouverte aux particuliers, 2,50€ le ml. Inscription sur https://www.manneville-es-plains.fr/fr/ .
Centre village Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre