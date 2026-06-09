Manneville-ès-Plains

Foire à tout

Centre village Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Foire à tout organisée dès 8h dans le centre du village.

Buvette et restauration sur place.

Ouverte aux particuliers, 2,50€ le ml. Inscription sur https://www.manneville-es-plains.fr/fr/ .

Centre village Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre