Jeu de piste sur l’histoire de la commune Mairie Manneville-ès-Plains

Informations pratiques

Manneville-ès-Plains

Jeu de piste sur l’histoire de la commune

Mairie 65 rue de l’orme Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrir le village par une activité ludique. Un jeu de piste vous sera proposé pour connaître l’histoire et le patrimoine de notre charmante commune. .

Mairie 65 rue de l’orme Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 27 32

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English : Jeu de piste sur l’histoire de la commune

L’événement Jeu de piste sur l’histoire de la commune Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre