Informations pratiques

Manneville-ès-Plains

Randonnée vélo du téléthon

Salle des fêtes Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Tous en selle pour le Téléthon !

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour une randonnée vélo solidaire au profit du Téléthon !

Deux trajets 40 et 70 kms.

De 8h à 13h

Rendez-vous à la salle des fêtes

Venez nombreux pédaler pour la bonne cause, partager un moment convivial et contribuer à la collecte du Téléthon ! .

Salle des fêtes Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 40 50 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée vélo du téléthon

L’événement Randonnée vélo du téléthon Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre