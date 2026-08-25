Randonnée vélo du téléthon Manneville-ès-Plains
dimanche 4 octobre 2026 · Manneville-ès-Plains
Informations pratiques
Manneville-ès-Plains
Randonnée vélo du téléthon
Salle des fêtes Manneville-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Tous en selle pour le Téléthon !
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour une randonnée vélo solidaire au profit du Téléthon !
Deux trajets 40 et 70 kms.
De 8h à 13h
Rendez-vous à la salle des fêtes
Venez nombreux pédaler pour la bonne cause, partager un moment convivial et contribuer à la collecte du Téléthon ! .
Salle des fêtes Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 40 50 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée vélo du téléthon
L’événement Randonnée vélo du téléthon Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre