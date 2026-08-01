Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville Parking Saint-Maclou-de-Folleville

Informations pratiques

Saint-Maclou-de-Folleville

Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville

Parking 611 Route de la Gare Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le Comité des fêtes de Saint-Maclou-de-Folleville organise une foire à tout marché artisanal dimanche 30 août.

Au programme messe de la moisson à 10h30 dans l’église, suivi d’un pot de l’amitié et loterie à partir de 14h. .

Parking 611 Route de la Gare Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 71 97

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English : Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville

L’événement Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux