Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville Parking Saint-Maclou-de-Folleville
dimanche 30 août 2026 · Parking · Saint-Maclou-de-Folleville
Informations pratiques
Saint-Maclou-de-Folleville
Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville
Parking 611 Route de la Gare Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le Comité des fêtes de Saint-Maclou-de-Folleville organise une foire à tout marché artisanal dimanche 30 août.
Au programme messe de la moisson à 10h30 dans l’église, suivi d’un pot de l’amitié et loterie à partir de 14h. .
Parking 611 Route de la Gare Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 71 97
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English : Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville
L’événement Foire à tout Marché artisanal / Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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