Foire à tout Neaufles-Saint-Martin
Foire à tout Neaufles-Saint-Martin dimanche 10 mai 2026.
Neaufles-Saint-Martin
Foire à tout
Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Restauration et buvette assurées par l’association Neaufles Anim. .
Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme