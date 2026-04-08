Neaufles-Saint-Martin

Foire à tout

Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Restauration et buvette assurées par l’association Neaufles Anim. .

Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme