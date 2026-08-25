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AGENDA · Sainte-Mère-Église

Foire à tout Sainte-Mère-Église

dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Mère-Église

Foire à tout Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Foire à tout

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Grillades et buvette sur place.   .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 70 58 12 29 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin

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