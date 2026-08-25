Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Foire à tout

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Grillades et buvette sur place. .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 70 58 12 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin