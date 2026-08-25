AGENDA · Sainte-Mère-Église
Foire à tout Sainte-Mère-Église
dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Foire à tout
Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Grillades et buvette sur place. .
Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 70 58 12 29
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin
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