Informations pratiques

Touffreville

Foire à Tout Touffreville

Touffreville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité des fêtes organise sa foire à tout le dimanche 19 juillet 2026 de 8h à 18h.

L’accueil des exposants se fait à 6h30.

La restauration sur place est assurée par le Comité des fêtes.

Réservation ou renseignements par téléphone 06.58.53.06.72 ou par mail au comitedesfetesdetouffreville@gmail.com .

Touffreville 27440 Eure Normandie +33 6 58 53 06 72 comitedesfetesdetouffreville@gmail.com

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English : Foire à Tout Touffreville

L’événement Foire à Tout Touffreville Touffreville a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle