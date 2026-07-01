Foire à Tout Touffreville Touffreville
dimanche 19 juillet 2026 · Touffreville
Informations pratiques
Touffreville
Foire à Tout Touffreville
Touffreville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Comité des fêtes organise sa foire à tout le dimanche 19 juillet 2026 de 8h à 18h.
L’accueil des exposants se fait à 6h30.
La restauration sur place est assurée par le Comité des fêtes.
Réservation ou renseignements par téléphone 06.58.53.06.72 ou par mail au comitedesfetesdetouffreville@gmail.com .
Touffreville 27440 Eure Normandie +33 6 58 53 06 72 comitedesfetesdetouffreville@gmail.com
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English : Foire à Tout Touffreville
L’événement Foire à Tout Touffreville Touffreville a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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