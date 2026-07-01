Informations pratiques

Touffreville

Marché Nocturne

Rue de l’Église Touffreville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Marché Nocturne artisanal & Producteurs locaux Touffreville le samedi 18 juillet à partir de 17h !

Venez nombreux à la salle des fêtes.

Possibilité de se restaurer sur place.

Venez rencontrer des artisans passionnés ! .

Rue de l’Église Touffreville 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 35 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Touffreville a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle