AGENDA · Touffreville
Marché Nocturne Touffreville
samedi 18 juillet 2026 · Touffreville
Informations pratiques
Touffreville
Marché Nocturne
Rue de l’Église Touffreville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Marché Nocturne artisanal & Producteurs locaux Touffreville le samedi 18 juillet à partir de 17h !
Venez nombreux à la salle des fêtes.
Possibilité de se restaurer sur place.
Venez rencontrer des artisans passionnés ! .
Rue de l’Église Touffreville 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 35 89
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English : Marché Nocturne
L’événement Marché Nocturne Touffreville a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle