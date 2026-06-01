Val-de-Saâne

Foire à tout

Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Au programme de cette foire à tout

Une démo Aérobic sportive entre 11h et 15h

Une balade à poney

Une pêche au canard

Un espace enfant gratuit

Restauration et buvette

On vous attends nombreux ! .

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie bibliovaldesaane@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux