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Foire à tout Val-de-Saâne

Foire à tout Val-de-Saâne dimanche 14 juin 2026.

Ville : 76890 Val-de-Saâne

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Val-de-Saâne

Foire à tout

Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Au programme de cette foire à tout
Une démo Aérobic sportive entre 11h et 15h
Une balade à poney
Une pêche au canard
Un espace enfant gratuit
Restauration et buvette

On vous attends nombreux !   .

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie   bibliovaldesaane@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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