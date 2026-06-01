Foire à tout Val-de-Saâne
Foire à tout Val-de-Saâne dimanche 14 juin 2026.
Val-de-Saâne
Foire à tout
Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Au programme de cette foire à tout
Une démo Aérobic sportive entre 11h et 15h
Une balade à poney
Une pêche au canard
Un espace enfant gratuit
Restauration et buvette
On vous attends nombreux ! .
Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie bibliovaldesaane@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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