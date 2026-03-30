Foire agricole de Saint-Bresson

Grande Rue Saint-Bresson Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Animations agricoles concours organisés par le centre d’élevage des Vosges Saônoises, exposant machinisme agricole et animaux de la ferme.

Concours agricole spécial race Vosgienne.

Animations musicales.

Art artisanat, grande braderie, plus de 200 exposants.

Repas Choucroute, buvette, petite restauration.

Entrée gratuite.

La Foire Agricole de Saint-Bresson, rappelons-le, c’est près de 150 bénévoles à votre service, le tout orchestré par le très dynamique Comité des Fêtes. .

Grande Rue Saint-Bresson 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@saint-bresson.com

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English : Foire agricole de Saint-Bresson

L’événement Foire agricole de Saint-Bresson Saint-Bresson a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)