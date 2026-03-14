Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise

Foire artisanale et commerciale

Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise dimanche 12 juillet 2026.

Foire artisanale et commerciale, vide-greniers

Etang de la Vergne Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Foire artisanale, vide-greniers, au bord du plan d’eau.
Animation avec banban Music
Balade moto.
Restauration sur place   .

Etang de la Vergne Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 41 38 75  comite.de.foire@gmail.com

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English : Foire artisanale et commerciale, vide-greniers

L’événement Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme

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