Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise
Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise dimanche 12 juillet 2026.
Foire artisanale et commerciale, vide-greniers
Etang de la Vergne Bussière-Dunoise Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Foire artisanale, vide-greniers, au bord du plan d’eau.
Animation avec banban Music
Balade moto.
Restauration sur place .
Etang de la Vergne Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 41 38 75 comite.de.foire@gmail.com
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English : Foire artisanale et commerciale, vide-greniers
L’événement Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme