Foire artisanale et commerciale, vide-greniers

Etang de la Vergne Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Foire artisanale, vide-greniers, au bord du plan d’eau.

Animation avec banban Music

Balade moto.

Restauration sur place .

Etang de la Vergne Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 41 38 75 comite.de.foire@gmail.com

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English : Foire artisanale et commerciale, vide-greniers

L’événement Foire artisanale et commerciale, vide-greniers Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme