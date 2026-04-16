Dornes

Foire artisanale Thème Antilles

Le bourg Dornes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Foire sur la thématique des antilles.

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Le bourg Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 72 17

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English :

Caribbean-themed fair.

L’événement Foire artisanale Thème Antilles Dornes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région