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Foire artisanale Thème Antilles Dornes

Foire artisanale Thème Antilles Dornes dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 58390 Dornes

Département : Nièvre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Dornes

Foire artisanale Thème Antilles

Le bourg Dornes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Foire sur la thématique des antilles.
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Le bourg Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 72 17 

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English :

Caribbean-themed fair.

L’événement Foire artisanale Thème Antilles Dornes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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