Foire artisanale Thème Antilles Dornes
Foire artisanale Thème Antilles Dornes dimanche 7 juin 2026.
Dornes
Foire artisanale Thème Antilles
Le bourg Dornes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Foire sur la thématique des antilles.
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Le bourg Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 72 17
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English :
Caribbean-themed fair.
L’événement Foire artisanale Thème Antilles Dornes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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