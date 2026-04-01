Foire au Lard et vide de grenier Saint-Remy
Foire au Lard et vide de grenier Saint-Remy dimanche 26 avril 2026.
Saint-Remy
Foire au Lard et vide de grenier
Centre du village Saint-Remy Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
La foire au lard avec son mythique vide grenier est de retour venez vous régaler et faire le plein de bonnes affaires !Tout public
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Centre du village Saint-Remy 88480 Vosges Grand Est +33 6 11 64 62 89 foireaulard@laposte.net
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English :
The foire au lard with its mythical garage sale is back! Come and feast your eyes on all the bargains!
L’événement Foire au Lard et vide de grenier Saint-Remy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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