Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon
Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon mardi 20 octobre 2026.
Fay-sur-Lignon
Foire aux chevaux
Place du Foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 07:00:00
fin : 2026-10-20 14:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Foire de chevaux de traits. Déballage forain.
.
Place du Foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 51 63
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English :
Draft horse fair. Fairground unpacking.
L’événement Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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