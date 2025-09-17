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Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon

Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon mardi 20 octobre 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 43430 Fay-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mardi 20 octobre 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Fay-sur-Lignon

Foire aux chevaux

Place du Foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 07:00:00
fin : 2026-10-20 14:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Foire de chevaux de traits. Déballage forain.
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Place du Foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 51 63 

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English :

Draft horse fair. Fairground unpacking.

L’événement Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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