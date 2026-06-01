Saint-Genouph

Foire aux entrecôtes à l’échalote

Route de Berthenay Saint-Genouph Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

35ème foire aux entrecôtes et à l’échalote.

Samedi repas grillades, feu de la Saint-Jean, bal champêtre, attractions foraines.

Dimanche brocante, restauration, animations burlesques et musicales, retraite aux flambeaux, feu d’artifice.

35ème foire aux entrecôtes et à l’échalote.

Samedi repas grillades, feu de la Saint-Jean, bal champêtre, attractions foraines.

Dimanche brocante, restauration, animations burlesques et musicales, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. .

Route de Berthenay Saint-Genouph 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The Foire à l’entrecôte à l’échalotte kicks off on Saturday with a country-style meal, followed by a country-style ball, fairground attractions and a Midsummer bonfire. Sunday: flea market, lunchtime barbecues, entertainment, ball, torchlight procession and fireworks.

L’événement Foire aux entrecôtes à l’échalote Saint-Genouph a été mis à jour le 2026-06-11 par Tours Val de Loire Tourisme