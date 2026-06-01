Foire aux entrecôtes à l’échalote Saint-Genouph
Foire aux entrecôtes à l’échalote Saint-Genouph samedi 27 juin 2026.
Saint-Genouph
Foire aux entrecôtes à l’échalote
Route de Berthenay Saint-Genouph Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
35ème foire aux entrecôtes et à l’échalote.
Samedi repas grillades, feu de la Saint-Jean, bal champêtre, attractions foraines.
Dimanche brocante, restauration, animations burlesques et musicales, retraite aux flambeaux, feu d’artifice.
35ème foire aux entrecôtes et à l’échalote.
Samedi repas grillades, feu de la Saint-Jean, bal champêtre, attractions foraines.
Dimanche brocante, restauration, animations burlesques et musicales, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. .
Route de Berthenay Saint-Genouph 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Foire à l’entrecôte à l’échalotte kicks off on Saturday with a country-style meal, followed by a country-style ball, fairground attractions and a Midsummer bonfire. Sunday: flea market, lunchtime barbecues, entertainment, ball, torchlight procession and fireworks.
L’événement Foire aux entrecôtes à l’échalote Saint-Genouph a été mis à jour le 2026-06-11 par Tours Val de Loire Tourisme