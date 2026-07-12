Informations pratiques

Graye-sur-Mer

FOIRE AUX GRENIERS Graye-Sur-Mer-

Rue du Marais Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le temps d’une journée, le site de la Grange à Dîme ouvre ses allées aux amateurs de brocante en quête de belles trouvailles. Collectionneurs, curieux ou simples flâneurs y trouveront leur bonheur parmi les nombreux stands.

Le temps d’une journée, le site de la Grange à Dîme se transforme en un véritable rendez-vous de la chine et de la bonne affaire. Amateurs de brocante, collectionneurs ou simples curieux y trouveront leur bonheur parmi les nombreux stands d’exposants, entre objets insolites, trésors dénichés et pièces uniques.

Organisée par le Comité des Fêtes de Graye-sur-Mer, cette foire aux greniers est aussi l’occasion de profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis, avec sur place un service de restauration et un parking à disposition du public. .

Rue du Marais Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 48 48 75 64

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English : FOIRE AUX GRENIERS Graye-Sur-Mer-

For one day only, the Grange à Dîme site opens its paths to flea market enthusiasts in search of great finds. Collectors, curious visitors and casual wanderers alike will find something to their liking amongst the many stalls.

L’événement FOIRE AUX GRENIERS Graye-Sur-Mer- Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Gold Beach