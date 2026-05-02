FOIRE AUX LIVRES Salle des Fêtes Blain
dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Blain
Informations pratiques
Blain
FOIRE AUX LIVRES
Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Entrée gratuite de 9 h à 17 h, à la Salle des Fêtes. Petite restauration sur place.
Installation à partir de 7 h 30, uniquement sur les tables fournies.
9 € la table de 1,80 m (3 tables au maximum)
Inscription 07 83 32 10 71 .
Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 32 10 71 foireauxlivresapach@gmail.com
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English :
Free admission from 9 am to 5 pm, at the Salle des Fêtes. Small catering on the spot.
L’événement FOIRE AUX LIVRES Blain a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays Erdre Canal Forêt
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