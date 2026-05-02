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FOIRE AUX LIVRES Salle des Fêtes Blain

dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Blain

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue Pierre Morin
Ville
44130 Blain
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Blain

FOIRE AUX LIVRES

Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Entrée gratuite de 9 h à 17 h, à la Salle des Fêtes. Petite restauration sur place.
Installation à partir de 7 h 30, uniquement sur les tables fournies.
9 € la table de 1,80 m (3 tables au maximum)
Inscription 07 83 32 10 71   .

Salle des Fêtes Rue Pierre Morin Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 32 10 71  foireauxlivresapach@gmail.com

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English :

Free admission from 9 am to 5 pm, at the Salle des Fêtes. Small catering on the spot.

L’événement FOIRE AUX LIVRES Blain a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays Erdre Canal Forêt

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