Foire aux livres Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux
Foire aux livres Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux samedi 16 mai 2026.
Clérieux
Foire aux livres
Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La bibliothèque de Clérieux vous invite nombreux à sa foire aux livres vente de livres d’occasion de la bibliothèque de Clérieux à partir de 1€ et vente de livres entre particuliers.
Accès libre, ouvert à tous.
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Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
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English : Foire aux livres
The Clérieux library invites you to its book fair: sale of second-hand books from the Clérieux library starting at 1? and book sales between private individuals.
Free access, open to all.
L’événement Foire aux livres Clérieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme