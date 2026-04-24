Foire aux livres Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux

Clérieux

Foire aux livres

Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La bibliothèque de Clérieux vous invite nombreux à sa foire aux livres vente de livres d’occasion de la bibliothèque de Clérieux à partir de 1€ et vente de livres entre particuliers.



Accès libre, ouvert à tous.

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Parking de la Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

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English : Foire aux livres

The Clérieux library invites you to its book fair: sale of second-hand books from the Clérieux library starting at 1? and book sales between private individuals.



Free access, open to all.

L’événement Foire aux livres Clérieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme