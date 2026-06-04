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Foire aux livres par APF France handicap Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer

Foire aux livres par APF France handicap Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle de loisirs

Adresse : Rue du Chemin de Fer

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Foire aux livres par APF France handicap

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Livres, BD, CD etc. Organisé par APF France Handicap. Entrée gratuite.   .

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 00 75 

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English :

L’événement Foire aux livres par APF France handicap Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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