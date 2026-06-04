Foire aux livres par APF France handicap Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer
Foire aux livres par APF France handicap Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Foire aux livres par APF France handicap
Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Livres, BD, CD etc. Organisé par APF France Handicap. Entrée gratuite. .
Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 00 75
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L’événement Foire aux livres par APF France handicap Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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