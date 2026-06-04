Foire aux livres par APF France handicap Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Foire aux livres par APF France handicap

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Livres, BD, CD etc. Organisé par APF France Handicap. Entrée gratuite. .

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 00 75

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English :

L’événement Foire aux livres par APF France handicap Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme