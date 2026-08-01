Foire aux livres Place du Lor Soulom

Informations pratiques

Soulom

Foire aux livres

Place du Lor 4 impasse du lor Soulom Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La recyclerie La Mine des Gaves et le Secours Populaire organisent une foire aux livres.

Grand déballage d’été, crêpes, boissons et animation musicale sur place. .

Place du Lor 4 impasse du lor Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 51 19 43 laminedesgaves@mailo.com

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English :

The La Mine des Gaves recycling center and Secours Populaire are organizing a book fair.

L’événement Foire aux livres Soulom a été mis à jour le 2026-08-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65