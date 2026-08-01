Foire aux livres Place du Lor Soulom
samedi 8 août 2026 · Place du Lor · Soulom
Informations pratiques
Soulom
Foire aux livres
Place du Lor 4 impasse du lor Soulom Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
La recyclerie La Mine des Gaves et le Secours Populaire organisent une foire aux livres.
Grand déballage d’été, crêpes, boissons et animation musicale sur place. .
Place du Lor 4 impasse du lor Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 51 19 43 laminedesgaves@mailo.com
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English :
The La Mine des Gaves recycling center and Secours Populaire are organizing a book fair.
L’événement Foire aux livres Soulom a été mis à jour le 2026-08-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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