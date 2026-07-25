Informations pratiques

Saint-Branchs

Foire aux melons

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Foire aux melons et brocante aux particuliers suivi du diner festif. En journée exposition de vieux tracteurs et motoculteurs avec démonstration de labours, Mini-ferme, bal…

Foire aux melons et brocante aux particuliers suivi du diner festif. En journée exposition de vieux tracteurs et motoculteurs avec démonstration de labours, Mini-ferme, bal… .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 30 15 mairie.saintbranchs@orange.fr

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English :

Melon fair and private flea market followed by festive dinner. Daytime: exhibition of old tractors and power tillers with ploughing demonstration, mini-farm, La Saugrenue brass band, refreshments and catering. Evening: open-air ball with the 7 Seven Night orchestra

L’événement Foire aux melons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme