Foire aux moules Place de la Batterie Le Tréport
Foire aux moules Place de la Batterie Le Tréport samedi 23 mai 2026.
Le Tréport
Foire aux moules
Place de la Batterie Chapiteau de la plage Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
L’Amicale des anciens pompiers du Tréport organise sa foire aux moules annuelle Sous le chapiteau Place de la Batterie. .
Place de la Batterie Chapiteau de la plage Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 44 65 51 laurent.dufour37@orange.fr
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English : Foire aux moules
L’événement Foire aux moules Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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