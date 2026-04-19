Foire aux moules Place de la Batterie Le Tréport

Le Tréport

Foire aux moules

Place de la Batterie Chapiteau de la plage Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’Amicale des anciens pompiers du Tréport organise sa foire aux moules annuelle Sous le chapiteau Place de la Batterie. .

Place de la Batterie Chapiteau de la plage Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 44 65 51 laurent.dufour37@orange.fr

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English : Foire aux moules

L’événement Foire aux moules Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers