Foire aux moutons de Jobourg La Hague

Informations pratiques

La Hague

Foire aux moutons de Jobourg

Jobourg La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La foire aux moutons de Jobourg a été créée en 1937 par le conseil municipal de l’époque. Elle accueille maintenant tous les ans (le premier samedi d’août) environ 300 moutons et plus de 7000 personnes.

De nombreuses animations viennent compléter la fête autour du mouton (chiens de troupeau, tonte, filage de la laine), de l’artisanat, des produits du terroir, de la musique avec un concert et bal folk en soirée, des animations pour les enfants… Qu’est ce qu’on y fait ?

Le matin, traditionnelle foire aux moutons et aux chèvres environ 300 moutons roussins de la Hague (petite race rustique originaire de la Hague) et quelques chèvres et ânes. Concours réservé à la race roussine de la Hague à partir de 10h environ 100 moutons. Le comice agricole sera organisé avec un concours de bovins (races normande et prim’holstein).

Animations autour du mouton

· Chien de troupeau sur oies et moutons.

· Tonte traditionnelle et moderne des moutons.

Des animations pour les enfants

. Jeux à réaliser par les enfants en bois de sureau sifflet, mirliton, canonnière à patates avec l’association La Carpelouse, l’après midi.

. Jeux normands en bois avec Teknor

Grande animation on en fait tout un foin Présentation du travail de l’herbe sur pied jusqu’au foin à rentrer au fenil. L’évolution des techniques au cours du siècle dernier sera présentée.

Promenades à dos de poneys et avec des ânes du Cotentin.

Exposition de béliers roussins (sous réserve) le vendredi après-midi, une vente de béliers roussins sélectionnés sera organisée par OSCAR au profit des éleveurs. Ces animaux seront, pour la plupart exposés, le lendemain.

Pesée du mouton un gigot et une épaule à gagner en évaluant le poids d’un mouton à l’oeil.

Produits du terroir et artisanats travail de la laine, miel, confitures, pain fermier, viennoiserie, fromages, produits laitiers, vins, produits cidricoles, terrines, confits et foie gras de canard, charcuteries, fruits, légumes, etc.

Les écrivains locaux viennent aussi présenter leurs livres.

Rôtisserie d’agneau toute la journée (midi et soir). L’agneau grillé au feu de bois est une grande tradition du Cotentin. Il est conseillé de réserver pour la rôtisserie d’agneau M. Horvais au 02 33 52 91 01 ou Mme Salley au 02 33 04 24 29 ou M. Laisney au 07 86 88 93 33 ou M. Lecroère Le Mazurier au 06 28 22 70 61 ou M. Postaire au 06 71 76 70 20. Chapiteau gratuit pour la restauration.

Soirée bal folk avec le groupe Les Goublins vers 20h30 suivi d’un grand concert avec The Manky Melters (celtic folk punck)vers 22h30.

L’entrée et le parking sont gratuits. Parking à vélos. .

Jobourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 28 62

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English : Foire aux moutons de Jobourg

L’événement Foire aux moutons de Jobourg La Hague a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cotentin La Hague