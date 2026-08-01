Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont
dimanche 23 août 2026 · Dommartin-lès-Remiremont
Informations pratiques
Dommartin-lès-Remiremont
Foire aux Pieds de Cochon
Rues du village Dommartin-lès-Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
FOIRE AUX PIEDS DE COCHON
Fête foraine, vide grenier, déballage commercial, associations.
Repas à réserverTout public
0 .
Rues du village Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 45 81 04 36
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English :
PIG’S FEET FAIR
Fair, yard sale, flea market, community organizations.
Meals available for takeout
L’événement Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-07 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME