Informations pratiques

Dommartin-lès-Remiremont

Foire aux Pieds de Cochon

Rues du village Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

FOIRE AUX PIEDS DE COCHON

Fête foraine, vide grenier, déballage commercial, associations.

Repas à réserverTout public

0 .

Rues du village Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 45 81 04 36

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English :

PIG’S FEET FAIR

Fair, yard sale, flea market, community organizations.

Meals available for takeout

L’événement Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-07 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME