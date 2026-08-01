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AGENDA · Dommartin-lès-Remiremont

Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont

dimanche 23 août 2026 · Dommartin-lès-Remiremont

Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rues du village
Ville
88200 Dommartin-lès-Remiremont
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Dommartin-lès-Remiremont

Foire aux Pieds de Cochon

Rues du village Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :
2026-08-23

FOIRE AUX PIEDS DE COCHON
Fête foraine, vide grenier, déballage commercial, associations.
Repas à réserverTout public
0  .

Rues du village Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 45 81 04 36 

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English :

PIG’S FEET FAIR
Fair, yard sale, flea market, community organizations.
Meals available for takeout

L’événement Foire aux Pieds de Cochon Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-07 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME

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