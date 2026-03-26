Foire aux plaisirs Rilly-sur-Vienne
Foire aux plaisirs Rilly-sur-Vienne samedi 25 avril 2026.
Foire aux plaisirs
Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Nouvelle édition de la Foire aux plaisirs , organisée par le comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne.
De nombreuses animations sont au programme, tout au long du week-end.
Nouvelle édition de la Foire aux plaisirs , organisée par le comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne.
De nombreuses animations sont au programme, tout au long du week-end.
Parmi les temps forts
– samedi concours de pétanque (pour les champions… et ceux qui pensent l’être !) à 14h. Buvette et restauration pour reprendre des forces. Soirée dansante gratuite pour montrer vos meilleurs pas… ou vos pires, on ne juge pas !
– dimanche brocante, l’endroit parfait pour vendre, acheter… ou repartir avec un objet dont on ne savait pas qu’on avait besoin ! Fête foraine pour les petits (et les grands qui veulent redevenir petits), maquillage pour enfants.
Concert Pop-Corn pour l’ambiance à 15h.
Restaurations diverses pour les gourmands. .
Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 18 36 04
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English :
3rd edition of the Foire aux plaisirs , organized by the Rilly-sur-Vienne festival committee.
Numerous events are scheduled throughout the weekend.
L’événement Foire aux plaisirs Rilly-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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