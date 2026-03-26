Foire aux plaisirs

Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Nouvelle édition de la Foire aux plaisirs , organisée par le comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne.

De nombreuses animations sont au programme, tout au long du week-end.

Nouvelle édition de la Foire aux plaisirs , organisée par le comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne.

De nombreuses animations sont au programme, tout au long du week-end.

Parmi les temps forts

– samedi concours de pétanque (pour les champions… et ceux qui pensent l’être !) à 14h. Buvette et restauration pour reprendre des forces. Soirée dansante gratuite pour montrer vos meilleurs pas… ou vos pires, on ne juge pas !

– dimanche brocante, l’endroit parfait pour vendre, acheter… ou repartir avec un objet dont on ne savait pas qu’on avait besoin ! Fête foraine pour les petits (et les grands qui veulent redevenir petits), maquillage pour enfants.

Concert Pop-Corn pour l’ambiance à 15h.

Restaurations diverses pour les gourmands. .

Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 18 36 04

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English :

3rd edition of the Foire aux plaisirs , organized by the Rilly-sur-Vienne festival committee.

Numerous events are scheduled throughout the weekend.

L’événement Foire aux plaisirs Rilly-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme