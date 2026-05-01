Saint-Laurent-de-Condel

Foire aux plantes

Rue de Verdun Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Foire aux plantes

Le 9 mai 2026, rendez-vous à Saint-Laurent-de-Condel pour la Foire aux plantes !

De 9h à 18h, passionnés et curieux se retrouvent sur le parking de l’école pour une journée conviviale autour des plantes. Buvette et vente de gâteaux sur place. Entrée libre. .

Rue de Verdun Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 34 83 vivons.saintlaurent@gmail.com

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English : Foire aux plantes

Plant fair

L’événement Foire aux plantes Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande