Foire aux plantes Saint-Laurent-de-Condel
Foire aux plantes Saint-Laurent-de-Condel samedi 9 mai 2026.
Saint-Laurent-de-Condel
Foire aux plantes
Rue de Verdun Saint-Laurent-de-Condel Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Foire aux plantes
Le 9 mai 2026, rendez-vous à Saint-Laurent-de-Condel pour la Foire aux plantes !
De 9h à 18h, passionnés et curieux se retrouvent sur le parking de l’école pour une journée conviviale autour des plantes. Buvette et vente de gâteaux sur place. Entrée libre. .
Rue de Verdun Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 34 83 vivons.saintlaurent@gmail.com
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English : Foire aux plantes
Plant fair
L’événement Foire aux plantes Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Suisse Normande
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