Moussey

Foire aux vautes

Centre du village Moussey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La foire aux vautes est de retour !

C’est l’occasion de déguster cette spécialité vosgienne incontournable et de fêter l’arrivée des beaux jours.

Restauration, buvette et vide de grenier.Tout public

0 .

Centre du village Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 41 30 57

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English :

The foire aux vautes is back!

It’s an opportunity to taste this Vosges speciality and celebrate the arrival of fine weather.

Catering, refreshments and a garage sale.

L’événement Foire aux vautes Moussey a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES