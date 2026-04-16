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Foire aux vautes Moussey

Foire aux vautes Moussey vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 88210 Moussey

Département : Vosges

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Moussey

Foire aux vautes

Centre du village Moussey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

La foire aux vautes est de retour !
C’est l’occasion de déguster cette spécialité vosgienne incontournable et de fêter l’arrivée des beaux jours.
Restauration, buvette et vide de grenier.Tout public
0  .

Centre du village Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 41 30 57 

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English :

The foire aux vautes is back!
It’s an opportunity to taste this Vosges speciality and celebrate the arrival of fine weather.
Catering, refreshments and a garage sale.

L’événement Foire aux vautes Moussey a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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