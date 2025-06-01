Circuit de Bataville Moussey Moselle

Circuit de Bataville Moussey Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit de Bataville Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Bataville 57770 Moussey Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit vous propose la découverte de Bataville, cité construite en 1931, par l’entrepreneur tchèque Thomas Bata, fondateur de la marque de chaussures éponyme.

Cette ville-usine à caractère paternaliste est l’un des rares exemples de cités ouvrières totalement isolées de toute agglomération. Elle était dotée de nombreux équipements destinés au bien-être de ses habitants (commerce, église, piscine, stade). Employant jusqu’à 2 700 personnes en 1939, l’usine a fermé ses portes en 2001. Aujourd’hui Bataville se distingue encore par son patrimoine hors du commun et par une nature omniprésente.

Facile

+33 3 87 03 11 82

English :

This tour offers you the discovery of Bataville, a city built in 1931 by the Czech entrepreneur Thomas Bata, founder of the eponymous shoe brand.

This paternalistic factory town is one of the rare examples of working-class towns totally isolated from any urban area. It was endowed with numerous facilities for the well-being of its inhabitants (shops, church, swimming pool, stadium). Employing up to 2,700 people in 1939, the factory closed its doors in 2001. Today Bataville still stands out for its extraordinary heritage and its omnipresent nature.

Deutsch :

Auf dieser Rundreise lernen Sie Bataville kennen, eine Stadt, die 1931 von dem tschechischen Unternehmer Thomas Bata, dem Gründer der gleichnamigen Schuhmarke, erbaut wurde.

Diese Fabrikstadt mit paternalistischem Charakter ist eines der wenigen Beispiele für Arbeitersiedlungen, die völlig isoliert von jeglichen Siedlungen liegen. Sie verfügte über zahlreiche Einrichtungen, die dem Wohlbefinden ihrer Bewohner dienten (Geschäfte, Kirche, Schwimmbad, Stadion). Die Fabrik, die 1939 bis zu 2.700 Menschen beschäftigte, wurde 2001 geschlossen. Heute zeichnet sich Bataville noch immer durch sein außergewöhnliches Kulturerbe und die allgegenwärtige Natur aus.

Italiano :

Questo tour vi offre l’opportunità di scoprire Bataville, una città costruita nel 1931 dall’imprenditore ceco Thomas Bata, fondatore dell’omonimo marchio di scarpe.

Questa paternalistica città-fabbrica è uno dei rari esempi di complessi abitativi per lavoratori totalmente isolati da qualsiasi area urbana. Era dotata di numerose strutture per il benessere dei suoi abitanti (negozi, chiesa, piscina, stadio). Con un organico di 2.700 persone nel 1939, la fabbrica ha chiuso i battenti nel 2001. Oggi Bataville si distingue ancora per il suo straordinario patrimonio e la sua natura onnipresente.

Español :

Esta excursión le ofrece la oportunidad de descubrir Bataville, una ciudad construida en 1931 por el empresario checo Thomas Bata, fundador de la marca de zapatos del mismo nombre.

Esta ciudad fabril paternalista es uno de los raros ejemplos de urbanizaciones obreras totalmente aisladas de cualquier zona urbana. Estaba dotada de numerosas instalaciones para el bienestar de sus habitantes (tiendas, iglesia, piscina, estadio). La fábrica, que llegó a dar empleo a 2.700 personas en 1939, cerró sus puertas en 2001. Hoy en día, Bataville sigue destacando por su extraordinario patrimonio y su naturaleza omnipresente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain