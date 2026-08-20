Foire aux vélos, Centre Commercial Carrefour Creil St-Maximin, Saint-Maximin

Informations pratiques

Foire aux vélos Samedi 12 septembre, 09h00 Centre Commercial Carrefour Creil St-Maximin Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Achetez ou vendez un vélo d’occasion à l’occasion de cette grande vente de vélos. L’association VélOOise et son atelier ABC-Vélo, l’association Beauvélo, La Recyclerie du Pays de Bray vous proposent plus de 150 vélos d’occasion vérifiés et prêts à rouler déployés dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Creil-Saint Maximin (ex Cora). Pour vendre votre vélo : dépot à partir de 9h Retrait des vélos ou du fruit de la vente à 17h00 En complément sur place, vous pourrez bénéficier : Atelier de réparation de vélos Marquage Bicycode® contre le vol Téléchargez le règlement de la bourse aux vélos.

Plus d’infos

Centre Commercial Carrefour Creil St-Maximin 5 rue de la Bastille, 60740 Saint Maximin Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/grande-bourse-aux-velos/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/grande-bourse-aux-velos/ »}]

Achetez ou vendez un vélo d’occasion à l’occasion de cette grande vente de vélos. L’associat