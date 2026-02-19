Foire aux vins à Figeac

Espace F. Mitterrand, place P. Renaud Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Le Rotary Club de Figeac organise à l’espace Mitterrand son désormais traditionnel Marché aux Vins.

Traditionnel puisque ce sera la 25ème édition

Le Rotary Club de Figeac organise à l’espace Mitterrand son désormais traditionnel Marché aux Vins.

Traditionnel puisque ce sera la 25ème édition. 26 vignerons représentant quasiment la France entière vous feront déguster leurs meilleurs crus !

.

Espace F. Mitterrand, place P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 88 94 88 43 prerotary46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club of Figeac is organizing its now traditional Marché aux Vins at the Espace Mitterrand.

Traditional as this will be the 25th edition

L’événement Foire aux vins à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Figeac