Foire aux vins à Figeac Figeac
Foire aux vins à Figeac Figeac samedi 7 mars 2026.
Foire aux vins à Figeac
Espace F. Mitterrand, place P. Renaud Figeac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Le Rotary Club de Figeac organise à l’espace Mitterrand son désormais traditionnel Marché aux Vins.
Traditionnel puisque ce sera la 25ème édition. 26 vignerons représentant quasiment la France entière vous feront déguster leurs meilleurs crus !
Espace F. Mitterrand, place P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 88 94 88 43 prerotary46@gmail.com
English :
The Rotary Club of Figeac is organizing its now traditional Marché aux Vins at the Espace Mitterrand.
Traditional as this will be the 25th edition
L’événement Foire aux vins à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Figeac