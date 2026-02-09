Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc Le Porge

Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc

Vous souhaitez découvrir les produits du terroir médocain ? Les vignerons pensent à vous et vous donnent rendez-vous cet été le long de la côte Atlantique.

Venez leur rendre visite lors des Foires aux Vins et redécouvrez les AOC Médoc & Haut-Médoc lors des dates suivantes

Dégustations et rencontres avec les vignerons de 17 à 22 heures.

Restauration et foodtruck sur place

Pour accéder à ces dégustations, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre au Wine Truck portant les couleurs des AOC Médoc & Haut-Médoc pour acheter votre verre à 5€ et d’aller vous balader autour des stands à la rencontre des vignerons. .

Le Porge 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 92 com@odgmedoc.fr

