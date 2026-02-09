Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc Le Porge
Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc Le Porge vendredi 24 juillet 2026.
Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc
Le Porge Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Vous souhaitez découvrir les produits du terroir médocain ? Les vignerons pensent à vous et vous donnent rendez-vous cet été le long de la côte Atlantique.
Venez leur rendre visite lors des Foires aux Vins et redécouvrez les AOC Médoc & Haut-Médoc lors des dates suivantes
Dégustations et rencontres avec les vignerons de 17 à 22 heures.
Restauration et foodtruck sur place
Pour accéder à ces dégustations, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre au Wine Truck portant les couleurs des AOC Médoc & Haut-Médoc pour acheter votre verre à 5€ et d’aller vous balader autour des stands à la rencontre des vignerons. .
Le Porge 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 92 com@odgmedoc.fr
English : Foire aux vins AOC Médoc et Haut Médoc
