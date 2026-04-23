Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation Place Saint-Seurin Le Porge
Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation Place Saint-Seurin Le Porge samedi 30 mai 2026.
Le Porge
Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation
Place Saint-Seurin Parking de la l’église Le Porge Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Démonstration de gemmage + Initiation aux échasses avec Lous Tchancayres Pourgins
Venez découvrir le gemmage traditionnel et vous initier aux échasses lors d’une expérience ludique et conviviale ! .
Place Saint-Seurin Parking de la l’église Le Porge 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation
L’événement Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation Le Porge a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc Plein Sud
À voir aussi à Le Porge (Gironde)
- Boucle du Porge, entre océan, pins et bassin Le Porge Gironde 1 mai 2026
- Parcours santé enfants Le Porge Gironde 1 mai 2026
- Sentier équestre Le Porge Cabane Lentrade Le Porge Océan Le Porge Gironde 1 mai 2026
- Le Poumon Vert Le Porge Gironde 1 mai 2026
- Cache-cache en Médoc au Porge Le Porge Gironde 1 mai 2026