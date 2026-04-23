Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation Place Saint-Seurin Le Porge

Le Porge

Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation

Place Saint-Seurin Parking de la l’église Le Porge Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Démonstration de gemmage + Initiation aux échasses avec Lous Tchancayres Pourgins

Venez découvrir le gemmage traditionnel et vous initier aux échasses lors d’une expérience ludique et conviviale ! .

Place Saint-Seurin Parking de la l’église Le Porge 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation

L’événement Sortie patrimoine Le creusement du canal des étangs + le sentier d’interprétation Le Porge a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc Plein Sud