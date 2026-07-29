Foire aux Vins et à la Gastronomie Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Parc Raymond Vignes · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Foire aux Vins et à la Gastronomie
Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Foire aux Vins et à la Gastronomie organisée par le Comité de Jumelage au Parc Raymond Vignes de Saint-Palais-sur-Mer.
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Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Wine and Food Fair organized by the Comité de Jumelage at the Parc Raymond Vignes in Saint-Palais-sur-Mer.
L’événement Foire aux Vins et à la Gastronomie Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique
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