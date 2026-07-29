Foire aux Vins et à la Gastronomie Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Foire aux Vins et à la Gastronomie

Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Foire aux Vins et à la Gastronomie organisée par le Comité de Jumelage au Parc Raymond Vignes de Saint-Palais-sur-Mer.

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Parc Raymond Vignes Lac Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Wine and Food Fair organized by the Comité de Jumelage at the Parc Raymond Vignes in Saint-Palais-sur-Mer.

L’événement Foire aux Vins et à la Gastronomie Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique