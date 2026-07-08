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AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Les Escales Saint-Palaisiennes concert de Salem 3.0 Saint-Palais-sur-Mer

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place de l'océan
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Les Escales Saint-Palaisiennes concert de Salem 3.0

Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

8 rendez-vous artistiques et musicaux qui viendront rythmer la saison estivale, dans des lieux emblématiques et chargés d’histoire de la commune. Une belle occasion de marier spectacle vivant et patrimoine local.
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Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Eight artistic and musical events will punctuate the summer season at iconic venues steeped in the town’s history. A wonderful opportunity to combine live performances with local heritage.

L’événement Les Escales Saint-Palaisiennes concert de Salem 3.0 Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-28 par Royan Atlantique

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