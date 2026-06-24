Foire aux vins Forbach
Foire aux vins Forbach vendredi 3 juillet 2026.
Forbach
Foire aux vins
Place Aristide Briand Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
La Foire aux Vins revient à Forbach ! Au programme dégustation de vins blancs, rosés et spiritueux… ainsi que quelques surprises !Tout public
0 .
Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 contact@mairie-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Wine Fair is back in Forbach! On the agenda: tastings of white wines, rosés, and spirits… plus a few surprises!
L’événement Foire aux vins Forbach a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Forbach en rose rue Félix Barth Forbach 5 juillet 2026