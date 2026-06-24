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Foire aux vins Forbach

Foire aux vins Forbach vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Place Aristide Briand
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Foire aux vins

Place Aristide Briand Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

La Foire aux Vins revient à Forbach ! Au programme dégustation de vins blancs, rosés et spiritueux… ainsi que quelques surprises !Tout public
0  .

Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00  contact@mairie-forbach.fr

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English :

The Wine Fair is back in Forbach! On the agenda: tastings of white wines, rosés, and spirits… plus a few surprises!

L’événement Foire aux vins Forbach a été mis à jour le 2026-06-24 par FORBACH TOURISME

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