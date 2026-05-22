Forbach en rose rue Félix Barth Forbach

Forbach

Forbach en rose

rue Félix Barth Site de la Piscine J-E Bousch – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’Office de Tourisme du Pays de Forbach s’engage aux côtés de l’association US Forbach Athlétisme pour soutenir la course FORBACH EN ROSE, en faveur de la Ligue contre le cancer.

Forbach en Rose, c’est quoi ?

C’est une manifestation organisée en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Il s’agit de la 6ème édition sous ce nom, la dernière en date, en 2025, avait rassemblé près de 1 000 participant(e)s, 60 bénévoles et permis de faire un don de 18 000 € à la Ligue contre le cancer.

Une boucle de 7 km à parcourir dans et autour de Forbach, sur un parcours où se succèdent paysage forestier et urbain.

L’évènement s’adresse en priorité aux femmes, mais les hommes sont également les bienvenus et il n’est pas interdit de se déguiser ! Marcher ou courir, aux participants de choisir… Pas de classement, pas de chrono.

Restauration prévue sur place.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Lutte contre le cancer.

Droit d’inscription = 12€ participant >>> T-shirt offert aux 750 premières inscriptions

Gratuit pour les de 12 ans accompagné(e)s

ON COMPTE SUR VOUS !Tout public

12 .

rue Félix Barth Site de la Piscine J-E Bousch – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

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English :

The Pays de Forbach Tourist Office has joined forces with US Forbach Athlétisme to support the FORBACH EN ROSE race, in aid of the Ligue contre le cancer.

What is Forbach en Rose?

It’s an event organized in partnership with the Ligue contre le cancer.

This is the 6th edition under this name, the last of which, in 2025, brought together almost 1,000 participants and 60 volunteers, and resulted in a donation of ? 18,000 to the Ligue contre le cancer.

A 7 km loop to be run in and around Forbach, on a course that alternates between forest and urban landscapes.

The event is aimed primarily at women, but men are also welcome, and it’s not forbidden to dress up! Walk or run, the choice is yours… No ranking, no stopwatch.

Catering provided on site.

All profits will be donated to the fight against cancer.

Registration fee = 12? participant >>> T-shirt offered to the first 750 registrations

Free for children under 12 accompanied by an adult

WE’RE COUNTING ON YOU!

L’événement Forbach en rose Forbach a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME