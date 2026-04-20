Les Jardins des Arts Forbach
Les Jardins des Arts Forbach samedi 6 juin 2026.
Forbach
Les Jardins des Arts
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association Art’Ladies organise son traditionnel évènement Les Jardins des Arts . Il s’agit d’un marché artisanal présentant photographie, peinture, bijoux, bougies, sculpture, littérature, couture… Sur place vous trouverez un stand de restauration avec boissons, repas et goûters. L’association propose également un stand de jeux pour les enfants. Une tombola avec de nombreux lots à gagner et organisée. Venez déambuler en famille dans les jardins, admirer les créations des artistes locaux, vous désaltérer ou vous restaurer dans une ambiance agréable e chaleureuse. Les Bénéfices sont versés à une oeuvre caritative. Cette année, le comité a choisi l’AREMIG de Nancy (aide aux enfants atteints de cancers).Tout public
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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 12 53 16 23
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English :
The Art’Ladies association is organizing its traditional Les Jardins des Arts event. It’s a craft market featuring photography, painting, jewelry, candles, sculpture, literature, sewing… On site you’ll find a food stand serving drinks, meals and snacks. The association also has a games stand for children. There will also be a tombola with lots of prizes to be won. Come and stroll through the gardens with your family, admire the creations of local artists, quench your thirst or eat in a warm and friendly atmosphere. All proceeds go to charity. This year, the committee has chosen the Nancy AREMIG (help for children with cancer).
L’événement Les Jardins des Arts Forbach a été mis à jour le 2026-04-20 par FORBACH TOURISME
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