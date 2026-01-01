Audition flûte à bec rue Michel Legrand Forbach

Audition flûte à bec

rue Michel Legrand Château Adt – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Audition flûte à bec avec les élèves de la classe de flûte à bec d’Isabelle Feuillie. Auditorium Théodore Gouvy. Entrée libre.Tout public

0 .

rue Michel Legrand Château Adt – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recorder audition with students from Isabelle Feuillie’s recorder class. Auditorium Théodore Gouvy. Free admission.

L’événement Audition flûte à bec Forbach a été mis à jour le 2026-01-12 par FORBACH TOURISME