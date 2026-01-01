Audition flûte à bec rue Michel Legrand Forbach
Audition flûte à bec
rue Michel Legrand Château Adt – Forbach Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00
Audition flûte à bec avec les élèves de la classe de flûte à bec d’Isabelle Feuillie. Auditorium Théodore Gouvy. Entrée libre.Tout public
rue Michel Legrand Château Adt – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
English :
Recorder audition with students from Isabelle Feuillie’s recorder class. Auditorium Théodore Gouvy. Free admission.
