Rencontre Librairie Autonome – Forbach
Rencontre Librairie Autonome – Forbach mardi 12 mai 2026.
Forbach
Rencontre
Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Nous avons la chance de recevoir Anne Horvath, commissaire de l’exposition Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace , actuellement présentée au Centre Pompidou-Metz. Elle viendra nous parler du travail de l’artiste, mais aussi de la genèse de cette exposition, à l’occasion de la présentation du superbe catalogue dont elle est la directrice d’ouvrage.
Nous sommes heureux de réunir à la librairie plusieurs structures artistiques qui nous font le plaisir d’être partenaires de cet événement le Centre Pompidou-Metz, la galerie Têt’ de l’Art, notamment son président Patrick Penrad, ainsi que l’association d’art contemporain Castel Coucou.
Entrée libre.Tout public
0 .
Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com
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English :
We are delighted to welcome Anne Horvath, curator of the exhibition Louise Nevelson. Mrs. N?s Palace , currently on show at the Centre Pompidou-Metz. She will talk to us about the artist?s work, as well as the genesis of this exhibition, on the occasion of the presentation of the superb catalog she has edited.
We are delighted to be able to welcome to the bookshop a number of artistic structures who are pleased to be partners in this event: the Centre Pompidou-Metz, the Têt’ de l’Art gallery, notably its president Patrick Penrad, and the Castel Coucou contemporary art association.
Admission free.
L’événement Rencontre Forbach a été mis à jour le 2026-04-27 par FORBACH TOURISME
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