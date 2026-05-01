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Marche solidaire pour l’autisme Foyer de Marienau – Forbach

Marche solidaire pour l’autisme Foyer de Marienau – Forbach dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Foyer de Marienau -

Adresse : 95 rue Principale Marienau

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Forbach

Marche solidaire pour l’autisme

Foyer de Marienau – 95 rue Principale Marienau Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :
2026-05-17

La Résidence J-Paul & Evelyne Pefferkorn organise sa marche solidaire pour l’autisme pour la 5ème édition. Je chausse du bleu . Buvette et restauration sur place. Départs de 07h00 à 11h00. Participation minimale 3€. 2 parcours 6km et 10km.Tout public
3  .

Foyer de Marienau – 95 rue Principale Marienau Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 00 43 

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English :

The Résidence J-Paul & Evelyne Pefferkorn organizes its 5th solidarity walk for autism. Je chausse du bleu (I wear blue). Refreshments and catering on site. Departures from 07:00 to 11:00. Minimum participation: 3? 2 routes: 6km and 10km.

L’événement Marche solidaire pour l’autisme Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME

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