Marche solidaire pour l’autisme Foyer de Marienau – Forbach

Forbach

Marche solidaire pour l’autisme

Foyer de Marienau – 95 rue Principale Marienau Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La Résidence J-Paul & Evelyne Pefferkorn organise sa marche solidaire pour l’autisme pour la 5ème édition. Je chausse du bleu . Buvette et restauration sur place. Départs de 07h00 à 11h00. Participation minimale 3€. 2 parcours 6km et 10km.Tout public

3 .

Foyer de Marienau – 95 rue Principale Marienau Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 00 43

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English :

The Résidence J-Paul & Evelyne Pefferkorn organizes its 5th solidarity walk for autism. Je chausse du bleu (I wear blue). Refreshments and catering on site. Departures from 07:00 to 11:00. Minimum participation: 3? 2 routes: 6km and 10km.

L’événement Marche solidaire pour l’autisme Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME