Forbach

Marche populaire ASVB

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’ASVB Bruch-Forbach vous donne rendez-vous pour sa Marche Populaire. Deux parcours au choix 5km et 10km. Départ de 08h30 à 11h00. Restauration et buvette sur place.Tout public

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Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

ASVB Bruch-Forbach invites you to its Marche Populaire. Two routes to choose from: 5km and 10km. Departure from 08h30 to 11h00. Catering and refreshments on site.

L’événement Marche populaire ASVB Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME