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Marche populaire ASVB Forbach

Marche populaire ASVB Forbach dimanche 17 mai 2026.

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Forbach

Marche populaire ASVB

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :
2026-05-17

L’ASVB Bruch-Forbach vous donne rendez-vous pour sa Marche Populaire. Deux parcours au choix 5km et 10km. Départ de 08h30 à 11h00. Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Forbach 57600 Moselle Grand Est  

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English :

ASVB Bruch-Forbach invites you to its Marche Populaire. Two routes to choose from: 5km and 10km. Departure from 08h30 to 11h00. Catering and refreshments on site.

L’événement Marche populaire ASVB Forbach a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME

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