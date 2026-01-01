Audition de Piano rue Michel Legrand Forbach

Audition de Piano avec les élèves de la classe de piano de Claude Gammella. Auditorium Théodore Gouvy. Entrée libre.Tout public
rue Michel Legrand Château Adt – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37  courrrier@conservatorie-forbach.fr

English :

Piano Audition with students from Claude Gammella’s piano class. Auditorium Théodore Gouvy. Free admission.

