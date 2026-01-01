Audition de Piano rue Michel Legrand Forbach
Audition de Piano rue Michel Legrand Forbach lundi 19 janvier 2026.
Audition de Piano
rue Michel Legrand Château Adt – Forbach Moselle
Début : Lundi Lundi 2026-01-19 18:00:00
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Audition de Piano avec les élèves de la classe de piano de Claude Gammella. Auditorium Théodore Gouvy. Entrée libre.Tout public
rue Michel Legrand Château Adt – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
English :
Piano Audition with students from Claude Gammella’s piano class. Auditorium Théodore Gouvy. Free admission.
