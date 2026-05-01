Estiv’Art Forbach
Estiv’Art Forbach dimanche 17 mai 2026.
Forbach
Estiv’Art
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
La Galerie Têt’ de l’Art et les Amis de la Calèche organisent Estiv’Art pour la 2e édition. Près d’une vingtaine d’exposants pour régaler vos yeux ! Peinture, sculpture, dessin, art numérique et bien d’autres… Balade en voiture ancienne dans la ville. Petite restauration sur place.Tout public
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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 31 44 contact@tetdelart.com
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English :
Galerie Têt’ de l’Art and Les Amis de la Calèche organize Estiv’Art for the 2nd edition. Nearly twenty exhibitors to feast your eyes on! Painting, sculpture, drawing, digital art and much more… Antique car tour of the town. Light refreshments on site.
L’événement Estiv’Art Forbach a été mis à jour le 2026-04-30 par FORBACH TOURISME
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