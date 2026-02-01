Les créa’teliers Médiathèque Roger Bichelberger – Forbach
Les créa’teliers
Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach Moselle
Mercredi 2026-02-18 14:00:00
2026-02-18
Dans le cadre du Passeport Culturel de la Ville, les bibliothécaires proposent aux enfants de 6 à 10 ans un Créa’telier dédié au 9e art.Enfants
Médiathèque Roger Bichelberger – 4 Place Aristide Briand Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 61 90 mediatheque@mairie-forbach.fr
English :
As part of the City’s Cultural Passport program, librarians are offering children aged 6 to 10 a Créa’telier dedicated to the 9th art.
