Audition Emotions La SYNA – Forbach
Audition Emotions La SYNA – Forbach samedi 31 janvier 2026.
Audition Emotions
La SYNA – 98 avenue Saint Remy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Audition Emotions avec l’ensemble transfrontalier de trompette, dirigé par Marc Condoluci, Cyrian Prud’homme étudiant à l’ESAL, les élèves de la classe de percussion de Fabien Lauer. Entrée libre.Tout public
0 .
La SYNA – 98 avenue Saint Remy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Emotions audition with the cross-border trumpet ensemble, directed by Marc Condoluci, ESAL student Cyrian Prud’homme, and students from Fabien Lauer’s percussion class. Free admission.
L’événement Audition Emotions Forbach a été mis à jour le 2026-01-12 par FORBACH TOURISME