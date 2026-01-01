Audition Emotions La SYNA – Forbach

Audition Emotions

La SYNA – 98 avenue Saint Remy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Audition Emotions avec l’ensemble transfrontalier de trompette, dirigé par Marc Condoluci, Cyrian Prud’homme étudiant à l’ESAL, les élèves de la classe de percussion de Fabien Lauer. Entrée libre.Tout public

0 .

La SYNA – 98 avenue Saint Remy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Emotions audition with the cross-border trumpet ensemble, directed by Marc Condoluci, ESAL student Cyrian Prud’homme, and students from Fabien Lauer’s percussion class. Free admission.

L’événement Audition Emotions Forbach a été mis à jour le 2026-01-12 par FORBACH TOURISME