Rencontre avec Safia Al Bagdadi Librairie Autonome – Forbach

Forbach

Rencontre avec Safia Al Bagdadi

Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Nous aurons le plaisir de recevoir Safia Al Bagdadi qui, dans le cadre d’un parcours de lecture dans la ville de Sarrebruck, fera un arrêt à Forbach. Une occasion unique de découvrir un extrait de son livre, encore inédit en français. Attention, places limitées et à réserver via la billetterie du festival. Ne vous inquiétez pas, cela reste gratuit !

Le Festival Perspectives aura donc lieu du 21 au 30 mai en Sarre et en Moselle. Toute la programmation est disponible en librairie, mais aussi ici festival-perspectives.de.

Il y en a pour tous les goûts !

Gratuit sur réservation.Tout public

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Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com

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English :

We are delighted to welcome Safia Al Bagdadi, who will be stopping off in Forbach as part of a reading tour of Saarbrücken. A unique opportunity to discover an extract from her book, as yet unpublished in French. Places are limited, and must be reserved via the festival ticket office. Don’t worry, it’s still free!

The Perspectives Festival takes place from May 21 to 30 in Saarland and Moselle. The full program is available in bookshops, but also here: festival-perspectives.de.

There’s something for everyone!

Free with reservation.

L’événement Rencontre avec Safia Al Bagdadi Forbach a été mis à jour le 2026-04-27 par FORBACH TOURISME