Lecture jeunesse Librairie Autonome – Forbach
Lecture jeunesse Librairie Autonome – Forbach samedi 30 mai 2026.
Forbach
Lecture jeunesse
Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Lecture franco-allemande du livre Imik par son autrice, Thérèse Rivasseau Jonveaux. Un livre d’abord destiné aux enfants, mais vous verrez qu’il plaît aussi aux plus grands ! Entrée libre. En partenariat avec l’association Jaz Pairspective.Tout public
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Librairie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com
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English :
Franco-German reading of the book Imik by its author, Thérèse Rivasseau Jonveaux. This book is primarily aimed at children, but you’ll see that it also appeals to older children! Free admission. In partnership with Jaz Pairspective.
L’événement Lecture jeunesse Forbach a été mis à jour le 2026-04-27 par FORBACH TOURISME
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